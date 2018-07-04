У фанатов из Нигерии пополнение: одна из болельщиц родила в Москве сына

Чемпионат мира по футболу запомнится множеством необычных и радостных моментов. Для болельщицы из Нигерии наверняка самым счастливым днем станет поражение ее национальной сборной в матче с Аргентиной. Женщина рискнула отправиться на первенство, находясь в положении, и так распереживалась из-за проигрыша команды, что домой теперь вернется вместе с новорожденным сыном.

Ее зовут Олабимтан Абиодун — для Нигерии самое обычное имя. А вот новорожденного мальчика, которого женщина с такой нежностью берет на руки, назвали Ваней. Он появился на свет через несколько часов после того, сборная Аргентины отправила нигерийскую команду домой.

Беременная Олабимтан трансляцию из Санкт-Петербурга смотрела в Москве, до родов ей оставался месяц. Но гол аргентинца Рохо заставил ее переживать так, что организм не выдержал.

"Я не ожидала, что это произойдет. Сначала я очень испугалась, потому что роды начались раньше срока. Но когда родила, я была безумно счастлива и благодарна русским врачам, они с такой любовью ко мне отнеслись", — рассказывает Олабимтан Абиодун Олувасейи, болельщица сборной Нигерии по футболу.

Ситуация казалась экстремальной: поздний вечер, болельщица с сильными схватками, не говорящая по-русски. Но для врачей Боткинской больницы все это привычные условия работы. Здесь часто помогают иностранцам.

"Первые несколько часов родов она была очень напряженной, очень неулыбчивой. Но как только родила, поняла, что в общем-то все хорошо, она стала очень разговорчивой, очень приветливой", — говорит Елена Иванова, врач-акушер Боткинской больницы.

"Общались мы с ней по-английски. Вы видите, наши доктора умеют общаться по-английски. Все прошло хорошо. Сегодня мы совершенно спокойно выписываем", — добавляет Елена Семейкина, заведующая роддомом Боткинской больницы.

Имя сыну болельщица выбрала не только в память о России, она узнала, что Иван означает "данный Богом". И сомнений уже не было. Маленький Ваня вместе с мамой задержатся в России до 15 июля, домой улетят только после финального матча.