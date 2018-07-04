Было Солсбери, стало Эймсбери: Великобритания раскручивает новое отравление
Было Солсбери — стало Эймсбери. В Британии раскручивают новую историю отравления, которое произошло в нескольких километрах от города, где обнаружили Скрипалей. Впрочем, полиция новый инцидент ни с бывшим шпионом, ни с его дочерью не связывает. Однако к расследованию в срочном порядке подключили контртеррористическое отделение полиции.
Новый этап в расследовании отравления в Эймсбери — отравляющее вещество направили на изучение в химическую лабораторию "Портон Даун". В Скотланд-Ярде сообщили, что изучение деталей инцидента взяли под особый контроль.
Как и следовало ожидать, учитывая недавние события в Солсбери, контртеррористическое подразделение полиции будет работать совместно с коллегами из Уилтшира по изучению обстоятельств инцидента.
Почему к расследованию решили подключить специалистов из контртеррористического подразделения – непонятно. Да и вообще, в этом деле пока больше вопросов, чем ответов. Ведь ранее в минздраве Великобритании рассказали, что угрозы для широкой общественности нет. А потом спецслужбы выставили ограждения в местах, которые часто посещали пострадавшие — итальянском ресторане и пабе. Место инцидента тоже оцеплено. Но по работе спецслужб не заметно, что расследование ведется в зоне, где было опасное вещество. На сотрудниках нет химзащиты, на кадрах видно — они спокойно передвигаются по зоне оцепления в Эймсбери. Самих же пострадавших отвезли в госпиталь, где находились Сергей и Юлия Скрипаль.
"В настоящее время мы работаем с организациями-партнерами для расследования крупного инцидента, произошедшего в Эймсбери. Согласно нашим данным, два человека могут быть отравлены неизвестным веществом. Как только у нас появится информация, мы обязательно опубликуем ее в соцсетях", — заявили в полиции.
Местные жители – новый эпизод с отравлением восприняли неоднозначно: "Город сейчас отнюдь не преуспевает. Что же будет, что так и дальше оставят оцепление? Что мы будем делать? Что будет делать мой персонал. Я думаю это все преувеличено".
"Немного обеспокоены, конечно. Ты автоматически начинаешь вспоминать историю в Солсбери, и появляется доля скептицизма в том, насколько серьезно это может быть", — говорят местные жители.
Эймсбери находится всего в 12 километрах от того самого Солсбери, где отравили Сергея и Юлию Скрипалей. Сейчас в Скотланд-Ярде не могут подтвердить или опровергнуть версию, связывает ли официальный Лондон новое отравление с делом Скрипалей. Но во всех британских изданиях в заметках об Эймсбери журналисты упрямо напоминают читателям историю бывшего британского шпиона.
"Солсбери выглядит, как проклятое место: еще двое отравились неизвестным веществом. Повторно о "руке Москвы" говорить просто смешно. Новое отравление наносит еще один мощный удар по так называемому делу Скрипалей. Что-то не так в самом британском королевстве", — сказал член Совета Федерации Алексей Пушков.
Ранее полиция высказала предположение, что пара скончалась после принятия дозы из партии наркотиков. Однако продолжения эта версия так и не получила. В "Твиттере" спеслужб появились данные: "инцидент несерьезный, волноваться не стоит". Однако позже, как заметили пользователи, его удалили. Похоже, версия рядового инцидента британские власти не устроит. Тереза Мэй уже заявила: к расследованию подойдет со всей серьезностью и готова держать этот процесс на контроле.
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