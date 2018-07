Скончался автор саундтрека к "Сумеркам"

В американском городе Такома, штат Вашингтон, на 42-м году жизни скончался участник рок-групп The Black Keys, The Shins и The Arcs Ричард Свифт. Песня The Shins "Chop And Change" вошла в саундтрек к фильму "Сумерки". Причина смерти музыканта не называется, сообщает Variety.

Причина смерти мультинструменталиста не называется, однако незадолго до смерти коллеги и близкие Свифта собирали ему деньги от некоей "смертельно опасной болезни".

"Сегодня мир лишился одного из самых талантливых музыкантов, которых я знал. Теперь он со своими мамой и сестрой. Я буду скучать, друг", — написал у себя в "Инстаграме" вокалист The Black Keys Дэн Аэрбах.

Ричард Свифт был туровым бас-гитаристом The Black Keys, также он играл на гитаре и барабанах в других группах, выпускал сольные альбомы и записывал саундтреки к фильмам и телесериалам.