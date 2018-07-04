Упавшая ветка дуба убила двух человек во время салюта в Иллинойсе

Традиционный салют по случаю Дня независимости в американском городе Рок-Айленд (штат Иллинойс) был омрачен трагедией. На толпу зрителей упала ветка дуба, в результате чего два человека погибли, еще пятеро были травмированы.

Как уточняет ТАСС, ветка упала с высоты примерно 8 метров. Погибшие — двое пожилых мужчин. Один из них скончался на месте, второй — в больнице.

День независимости в США отмечают 4 июля. Во многих городах в этот день организуют праздничные салюты.