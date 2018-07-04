Siri прочла доклад в британском парламенте. Видео

Курьезный инцидент произошел во время заседания британского парламента. У министра обороны Гэвина Уильямсона во время выступления внезапно включился голосовой помощник Siri на телефоне. Вероятно, программа среагировала на слово "Сирия", которое произнес чиновник, сообщает BBC.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как телефон начинает вещать компьютерным голосом из кармана Уильямсона прямо во время доклада министра о борьбе с терроризмом в Сирии.

В какой-то момент голос Siri зазвучал громче речи владельца телефона. Уильямсону не оставалось ничего другого, как извиниться перед коллегами и выключить гаджет.