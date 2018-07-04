Израиль может лишиться победы на "Евровидении" из-за обвинений в плагиате

Представители компании Universal Music обвинили в плагиате победительницу "Евровидения-2018", израильскую певицу Нетту Бразилай, которая заняла первое место с песней "Toy". Руководство лейбла считает, что эта композиция – плагиат на популярную песню The White Stripes "Seven Nation Army", сообщает Jerusalem Post.

Если вина израильской певицы и ее представителей будет доказана, результаты конкурса аннулируют, а сама артистка подвергнется дисквалификации.

Проведение "Евровидения-2019" в Израиле также окажется под угрозой срыва. В настоящий момент инцидент с возможным плагиатом обсуждают эксперты.