Защитник сборной России Кутепов заинтересовал европейские клубы

Сразу несколько европейских футбольных клуб проявляют интерес к защитнику московского "Спартака" и сборной России Илье Кутепову. Одна из команд готова предложить за 24-летнего игрока 12 миллионов евро.

Основными претендентами на Кутепова в настоящий момент являются английский "Фулхэм", а также немецкие "Лейпциг" и "Боруссия" (Мюнхенгладбах). Кроме того, интерес проявляют итальянские "Фиорентина" и "Сассуоло", французский "Лион" и английский "Вест Хэм".