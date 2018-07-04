Максим Митрофанов покинул руководство "Зенита"

В руководстве санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" поизошли изменения. Максим Митрофанов покинул пост советника председателя правления команды. Причина — истечение срока контракта, который не был продлен.

С 2007 по 2017 год Митрофанов был генеральным директором клуба. Год назад был назначен на должность советника председателя правления клуба по стадиону и спортивной инфраструктуре, отмечает ТАСС. Напомним, что во время работы Митрофанова "Зенит" стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008), трижды чемпионом России (2010, 2012, 2015) и дважды обладателем Кубка страны (2010, 2016).