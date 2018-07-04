"Металлург" объявил о возвращении Николая Кулемина

Магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" объявил о подписании контракта с нападающим Николаем Кулеминым. Срок соглашения с 31-летним нападающим рассчитан на три года.

До возвращения в Россию Кулемин провел 10 лет в Национальной хоккейной лиге, выступая за клубы "Торонто Мэйпл Ливз" и "Нью-Йорк Айлендерс". В составе сборной России форвард дважды становился чемпионом мира.