Скотленд-Ярд: пострадавшие в Эймсбери отравлены "Новичком"

Руководитель контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу заявил, что пострадавшие в британском городе Эймсбери люди были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".

В частности, он сообщил: "После изучения образцов я могу подтвердить, что мужчина и женщина были подвергнуты воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок", который был определен как то же самое нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль". При этом представитель полиции не стал утверждать, что отравляющее вещество из той же партии, которая была, якобы, использована года для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но не исключил связи между этими инцидентами. "Вероятность того, что эти два расследования должны быть связаны, явно является для нас версией для расследования", — пояснил он.

"Нет никаких доказательств, что пострадавшие мужчина или женщина недавно посещали какие-либо из мест, где происходило обеззараживание после покушений на убийство Сергея и Юлии Скрипаль, — добавил руководитель контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда — Порядка 100 следователей из контртеррористической полицейской сети сейчас занимаются этим расследованием вместе с коллегами из полиции графства Уилтшир".Также Нил Базу уточнил, что оба пострадавших — британские подданные. В настоящее время их состояние оценивается как критическое, передает ТАСС.

Как сообщалось, 30 июня в Эймсбери, который находится в десяти километрах от Солсбери, в своем доме были найдены без сознания мужчина и женщина. Пострадавшие доставили в больницу в Солсбери в критическом состоянии. Полиции сообщала, что они подверглись воздействию неизвестного вещества.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены рядом с одним из торговых центров лондонского района Солсбери. Предположительно, их отравили особо токсичным нервнопаралитическим ядом под названием "Новичок". Это вещество считается в 5-10 раз более токсичным, чем, например, VX, однако Сергей и Юлия достаточно быстро пришли в себя и уже выписаны из больницы. Официальный Лондон заявил, что "Новичок" разрабатывался в России, в связи с чем обвинил Москву в причастности к инциденту. Кремль категорически отверг все спекуляции на этот счет, указав, что ни в СССР, ни в России не существовало программ разработки такого вещества.