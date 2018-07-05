В Коми вынужденно сел Ми-8

В Коми совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8, принадлежащий московскому ООО АПК "Вектор". Как сообщает ТАСС, геликоптер с тремя членами экипажа, тремя вахтовиками и грузом летел по маршруту Возей-32 — Харьяга.

По предварительным данным, на борту вертолета сработала сигнализация о неисправности генератора. Экипаж принял решение вернуться на аэродром, где оказалось, что генератор в полном порядке.

Посадка прошла в штатном режиме. В причинах срабатывания сигнализации сейчас разбираются.