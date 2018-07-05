Под Владимиром легковушка столкнулась с локомотивом

Под Владимиром произошло ДТП с автомобилем и локомотивом. Как сообщает ТАСС, на перегоне Ковров — Гридино малолитражка выехала прямо на рельсы и столкнулась с движущимся тепловозом. Один человек погиб и еще один травмирован. Происшествие задержало движение двух товарных составов.

Буквально накануне, 4 июля аналогичное происшествие произошло в Ростовской области. Пассажирский поезд не сумел "разъехаться" с выскочившим на рельсы КамАЗом. В итоге погибли водитель грузовика и помощник машиниста. Несколько человек получили различные травмы. ЧП сбило график нескольких пассажирских и товарных поездов.