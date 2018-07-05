Спасти носорога: получены эмбрионы самого редкого млекопитающего на Земле

Учёные получили здоровые эмбрионы с ДНК северного белого носорога (Ceratotherium simum cottoni). Это может спасти от исчезновения весь подвид. Сейчас в живых остаются лишь две особи, обе они – бесплодные самки. Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Nature Communications командой во главе с Чезаре Галли (Cesare Galli) из Лаборатории репродуктивных технологий в Италии.

Напомним, что последний самец этого подвида по имени Судан не так давно скончался. Обе оставшиеся самки, Наджин и её дочь Фату, не могут иметь детёнышей. У Наджин есть травмы ног, которые не позволяют ей забеременеть, а у Фату проблемы с маткой. Казалось бы, вымирание неизбежно. Но Галли и его коллеги готовы дать подвиду шанс.

Как уточняет журнал Nature, они разработали технологию для извлечения яйцеклеток из матки животного. С помощью этой техники учёные собрали половые клетки у самок южного белого носорога (Ceratotherium simum simum) из европейских зоопарков. Это близкородственный подвид, особей которого в мире ещё насчитывается около 20 тысяч. Оплодотворив 13 яйцеклеток загодя замороженной спермой Судана, они получили четыре эмбриона, подрастили их до стадии бластоцист и заморозили. В дальнейшем планируется подсадить их в матку самки южного белого носорога, использовав её в качестве суррогатной матери.

Чтобы проверить, получаются ли в результате жизнеспособные зародыши, исследователи оплодотворили 17 других яйцеклеток спермой уже южного белого носорога. Из них развилось три "чистокровных" эмбриона южного подвида. У двух из них биологи взяли образцы стволовых клеток. Исследование подтвердило, что эти клетки обладают всеми признаками "кирпичиков" здорового зародыша.

"Наша цель состоит в том, чтобы через три года родились первые детёныши северного белого носорога, – говорит соавтор работы Томас Хильдебрандт (Thomas Hildebrandt) из Института зоопарков и исследований дикой природы Лейбница в Берлине. – Принимая во внимание 16-месячную [беременность], у нас есть чуть больше года, чтобы произвести успешную имплантацию".

Конечно, полученные гибриды не будут северными белыми носорогами в полном смысле. Однако они сохранят в себе хотя бы часть ДНК этого подвида.

Получить "чистокровное" потомство тоже планируется. Для этого учёные соберут яйцеклетки у Фату и Наджин. Учёные уже запросили разрешение на эту процедуру и надеются получить его до конца года. Однако эта манипуляция сопряжена с определённым риском.

"Мы должны сделать общую анестезию, животное засыпает на два часа, и это довольно рискованная ситуация, – признаётся Хильдебрандт. – Мы очень боимся, что произойдёт что-то неожиданное, это будет кошмар".

Кроме того, на пути к успеху есть ещё одно препятствие. Потомству единственного самца и двух самок не хватит генетического разнообразия, чтобы возродить здоровую дикую популяцию. Поэтому учёные планируют и более сложный эксперимент. Имея образцы клеток кожи 12 не связанных друг с другом северных белых носорогов, они перепрограммируют их в стволовые. Из стволовых клеток можно получить яйцеклетки и сперматозоиды, а уж из них вырастить потомство.

Однако и это не будет завершением эпопеи. Северные белые носороги исчезли не сами по себе, они были истреблены браконьерами. Поэтому, даже если на свет появится целый выводок здоровых и жизнерадостных носорожат, перед человечеством встанет задача уберечь их от самого себя.

К слову, "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о планах "воскресить" с помощью репродуктивных технологий бескрылую гагарку. Рассказывали мы и об успешном проекте по возрождению популяции квагг. А вот попытки восстановить численность сумчатой куницы закончились провалом.