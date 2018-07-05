Тема:
Размножение животных 32 минуты назад
Спасти носорога: получены эмбрионы самого редкого млекопитающего на Земле
Учёные получили здоровые эмбрионы с ДНК северного белого носорога (Ceratotherium simum cottoni). Это может спасти от исчезновения весь подвид. Сейчас в живых остаются лишь две особи, обе они – бесплодные самки. Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Nature Communications командой во главе с Чезаре Галли (Cesare Galli) из Лаборатории репродуктивных технологий в Италии.
Напомним, что последний самец этого подвида по имени Судан не так давно скончался. Обе оставшиеся самки, Наджин и её дочь Фату, не могут иметь детёнышей. У Наджин есть травмы ног, которые не позволяют ей забеременеть, а у Фату проблемы с маткой. Казалось бы, вымирание неизбежно. Но Галли и его коллеги готовы дать подвиду шанс.
Как уточняет журнал Nature, они разработали технологию для извлечения яйцеклеток из матки животного. С помощью этой техники учёные собрали половые клетки у самок южного белого носорога (Ceratotherium simum simum) из европейских зоопарков. Это близкородственный подвид, особей которого в мире ещё насчитывается около 20 тысяч. Оплодотворив 13 яйцеклеток загодя замороженной спермой Судана, они получили четыре эмбриона, подрастили их до стадии бластоцист и заморозили. В дальнейшем планируется подсадить их в матку самки южного белого носорога, использовав её в качестве суррогатной матери.
Чтобы проверить, получаются ли в результате жизнеспособные зародыши, исследователи оплодотворили 17 других яйцеклеток спермой уже южного белого носорога. Из них развилось три "чистокровных" эмбриона южного подвида. У двух из них биологи взяли образцы стволовых клеток. Исследование подтвердило, что эти клетки обладают всеми признаками "кирпичиков" здорового зародыша.
"Наша цель состоит в том, чтобы через три года родились первые детёныши северного белого носорога, – говорит соавтор работы Томас Хильдебрандт (Thomas Hildebrandt) из Института зоопарков и исследований дикой природы Лейбница в Берлине. – Принимая во внимание 16-месячную [беременность], у нас есть чуть больше года, чтобы произвести успешную имплантацию".
Конечно, полученные гибриды не будут северными белыми носорогами в полном смысле. Однако они сохранят в себе хотя бы часть ДНК этого подвида.
Получить "чистокровное" потомство тоже планируется. Для этого учёные соберут яйцеклетки у Фату и Наджин. Учёные уже запросили разрешение на эту процедуру и надеются получить его до конца года. Однако эта манипуляция сопряжена с определённым риском.
"Мы должны сделать общую анестезию, животное засыпает на два часа, и это довольно рискованная ситуация, – признаётся Хильдебрандт. – Мы очень боимся, что произойдёт что-то неожиданное, это будет кошмар".
Кроме того, на пути к успеху есть ещё одно препятствие. Потомству единственного самца и двух самок не хватит генетического разнообразия, чтобы возродить здоровую дикую популяцию. Поэтому учёные планируют и более сложный эксперимент. Имея образцы клеток кожи 12 не связанных друг с другом северных белых носорогов, они перепрограммируют их в стволовые. Из стволовых клеток можно получить яйцеклетки и сперматозоиды, а уж из них вырастить потомство.
Однако и это не будет завершением эпопеи. Северные белые носороги исчезли не сами по себе, они были истреблены браконьерами. Поэтому, даже если на свет появится целый выводок здоровых и жизнерадостных носорожат, перед человечеством встанет задача уберечь их от самого себя.
К слову, "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о планах "воскресить" с помощью репродуктивных технологий бескрылую гагарку. Рассказывали мы и об успешном проекте по возрождению популяции квагг. А вот попытки восстановить численность сумчатой куницы закончились провалом.
Ранее по теме
-
Лягушки-гибриды удаляют ДНК друг друга, чтобы избежать бесплодия1 месяц назад
-
Плодовые мушки наслаждаются эякуляцией и, не получив удовольствия, тянутся к алкоголю2 месяца назад
-
Большая разница между полами грозит животным вымиранием2 месяца назад
-
От белых носорогов остались только 2 самки: как ученые будут спасать животных от вымирания3 месяца назад
-
По стопам Долли: биологи представили первых клонов обезьян5 месяцев назад
-
Самки дельфинов научились защищаться от нежелательной беременности8 месяцев назад
СейчасПоказать все новости
Чемпионат мира по футболу 2018
-
В четвертьфинале чемпионата мира Россия сыграет с Хорватией
- Сборная Швеции пробилась в четвертьфинал турнира
- Головин: перед турниром мы понимали, что можем дойти до финала
- Англичане в серии пенальти обыграли колумбийцев
- Видео всех матчей чемпионата мира полностью. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
"Рука Москвы": передоз или "Новичок"?
- "Натали Турс" начала выплаты пострадавшим клиентам
- Матери ребенка-инвалида грозит до 8 лет тюрьмы
- Украина пригрозила создать Мурманский и Барнаульский полки
- 388 тысяч рублей: Госдума раскрыла зарплаты депутатов
Самое читаемое
-
В 33 года внезапно умер звезда команды КВН
- Стали известны результаты теста ДНК "внука" Марии Шукшиной
- В России выявили массовый недолив на АЗС
- Зрелище не для слабонервных: очевидцы рассказали о спасении висящего на карнизе ребенка
- Миллиардер, восьмой человек в списке Forbes, осужден на 30 лет тюрьмы
Авто.Вести.Ru
-
В России открыли прием заказов на самый мощный Volvo XC90 (цены)
- В России заработал "кровавый" метод выявления пьяных водителей
- Путин одобрил подорожание водительских прав и СТС
- Volkswagen выпустит автомобиль с кухней, туалетом и душем
- Новый Lexus ES получил российский ценник
Экономика
-
Госдума ввела налог на допдоход (НДД) для нефтяников
- Президент России подписал изменения в бюджет 2018 года
- Госдума приняла закон о снижении акцизов на топливо
- Где работают больше всего: топ-10 стран мира
- Кто заинтересован в резком росте цен на нефть?
Недвижимость
-
Идеальная планировка для однушки: полезные советы
- Елена Воробей обвинила риелтора в мошенничестве
- Москвичи сдают единственное жилье, чтобы заработать на болельщиках
- Ипотека под 4%: кто попадет в программу
- Московские районы, где новостройки не продают
Вести.Медицина
-
Что есть для иммунитета: 5 простых, но важных продуктов
- Инструкция: как правильно есть вредную еду
- Как облегчить головную боль: 5 неочевидных способов, которые работают
- Как выглядит идеальное человеческое тело (спойлер: совсем не так, как вы думаете)
- Грубость так же заразна, как простуда
Вести в 20.00
-
Эйфория сменилась тревогой
- Выпускник с рекордными баллами подал документы в МГУ
- Солсбери вновь оказался в центре скандала
Москва 24
-
В Гидрометцентре дали прогноз о повторе аномальной жары 2010 года
- Москвичку отправили к психиатру из-за сообщения о подготовке теракта
- Из-за жары в Подмосковье активизировались гадюки
- Где в столице можно посмотреть трансляции чемпионата мира по футболу
- Сухим из воды. Один день из жизни спасателя-водолаза
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Mi Mix 2S: дизайнерский фотофлагман
- Google позволяет кому-то читать вашу почту. Как это прекратить
- Смартфон с девятью камерами: уже в 2018-м
- WhatsApp скопировал "каналы" у Telegram
- В России заблокируют "серые" и краденые телефоны
Вести-Москва
-
В столичном зоопарке появился живой талисман нашей сборной по футболу
- "Натали Турс" начала выплаты пострадавшим клиентам
- В Подмосковье упростили оплату проезда банковской картой
- Продажу микродолей в квартирах могут запретить до конца июля
- В московском метро готовятся к открытию сразу семь новых станций
- Вместо реставрации исторических зданий - вандализм
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Может ли аспирин предотвратить развитие болезни Альцгеймера?
- Электростимуляция мозга уменьшила преступные наклонности людей
- Гибкий робот-дракон пролетит сквозь любую щель
- На Земле в полтора раза больше рек, чем считалось
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков