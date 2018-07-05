Кремль: Лондон прекрасно знает, что Москва давно предложила совместное расследование по "Новичку"

Кремль не знает о каких-либо обращениях Лондона к Москве в связи с инцидентом Эймсбери, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что после похожего инцидента в Солсбери РФ предлагала Великобритании провести совместное расследование, но "взаимности эти обращения не нашли". Предложение остается на повестке, но Лондон к нему интереса не проявляет, добавил Песков.

Пресс-секретарь рассказал, что британцы не задавали никаких конкретных вопросов, передает ТАСС.

Ранее замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес заявил, что просит Россию предоставить информацию по поводу инцидента в Солсбери и ждет звонка из России.

30 июня в Эймсбери обнаружили двух человек без сознания. В критическом состоянии их доставили в больницу. По данным британских властей, они пострадали от контакта с нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое, по мнению Лондона, было использовано при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.