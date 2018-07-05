Генпрокуратура проследит за "наркотическим" делом матери ребенка-инвалида

В Генпрокуратуре пообещали изучить материалы и взять на контроль расследование дела о продаже в Москве психотропного препарата матерью ребенка-инвалида. Об этом сообщил официальный представитель ГП Александр Куренной.

Ранее сообщалось, что мать двоих детей Екатерина Коннова, 6-летний сын которой болен детским церебральным параличом и страдает от приступов эпилепсии, попала под уголовное преследование за сбыт наркотических веществ.

Женщина приобрела жизненно необходимое лекарство для сына на одном из интернет-форумов, а когда остатки (пять микроклизм с не сертифицированным в России веществом) не понадобились, решила перепродать его на том же ресурсе.

Воспитывающая одна двоих детей неработающая Коннова нуждается в средствах, и эти деньги для нее явно не были бы лишними. На это объявление обратили внимание полицейские.

В отношении Конновой отделом полиции по Мещанскому району Москвы было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Интернет-ресурс, через который происходила купля-продажа препарата, сейчас заблокирован, сообщает РИА Новости.

В Сети бурно отреагировали на эту историю после того, как о ней рассказали на сайте детского хосписа, пациентом которой является сын Екатерины. Пользователи активно собирают подписи под петицией закрыть это уголовное дело.

По данным следствия, женщина "незаконно продала пять тюбиков с жидкостью, которая, согласно проведенному исследованию, содержит психотропное вещество – диазепам".

Несмотря на то, что диазепам входит в список "Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", утверждаемый правительством РФ, с 1 августа 2013 года он внесен в "Список III психотропных веществ", оборот которых в России ограничен.

При этом сама Коннова, которая сейчас находится под подпиской о невыезде, в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опровергла появившуюся ранее в ряде СМИ информацию о том, что у нее дома проводился обыск.

Защита матери ребенка-инвалида уже подала ходатайства о прекращении уголовного преследования на имя начальника ОВД по Мещанскому району Москвы и начальника следствия.

Как ожидается, адвокат Конновой намерен в ближайшие дни обратиться к омбудсмену Татьяне Москальковой.