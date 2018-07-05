Рабочая группа МГИК определила стандарт участка для дачного голосования

Рабочая группа Московской городской избирательной комиссии (МГИК) по образованию избирательных участков за пределами территории столицы утвердила стандарт дачного избирательного участка. Соответствующее решение было принято в ходе выездного заседания рабочей группы — ее члены осмотрели образец модульных избирательных участков, которые будут размещаться за пределами столицы, где отсутствует помещение для организации голосования на выборах мэра Москвы.

Руководитель рабочей группы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал журналистам о соответствии стандарта загородных избирательных участков рекомендациям Общественного штаба по наблюдению за выборами.

"Рабочая группа утвердила стандарт загородного избирательного участка — с учетом рекомендаций Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы. В первую очередь на загородных избирательных участках должно быть обеспечено видеонаблюдение. Предложенный образец модульного избирательного участка оптимально позволяет вести видеонаблюдение и отслеживать все происходящее на участке в день голосования. Конструкция соответствует всем требованиям для размещения на загородных избирательных участках наблюдателей Общественной палаты Москвы и наблюдателей от кандидатов на пост мэра Москвы", — сказал Шапошников.

Он подчеркнул, что представленный образец модульного избирательного участка полностью соответствует утвержденному в ходе выездного заседания стандарту загородного избирательного участка, а значит, московскому стандарту выборов.

Об оборудовании модульного избирательного участка и его соответствии ранее предъявленным требованиям журналистам также рассказал секретарь рабочей группы по образованию избирательных участков за пределами территории города Москвы, член МГИК Дмитрий Реут.

"Избирательный участок соответствует и тем критериям, которые предлагала рабочая группа для такого участка, и нормативным документам Центральной избирательной комиссии. Во-первых, установлены видеокамеры в двух углах, то есть ни один угол этого помещения не остается без обзора. Во-вторых, есть места для членов избирательных комиссий и наблюдателей. Есть и техническая зона, там будет принтер для того, чтобы можно было печатать необходимые документы. А самое главное, что такие модульные участки удобно располагать во всех тех местах, в которых предварительно будут организованы избирательные участки. Площадь «модульного» участка составляет 25 кв. м», — сказал Реут.

В свою очередь, член рабочей группы, редактор портала «Справочник наблюдателя», Станислав Рачинский отметил, что представленный образец избирательного участка обеспечит комфортное голосование на выборах мэра Москвы для тех, кто находится на дачах.

"Представленный образец модульного избирательного участка в первую очередь удобен для избирателей. Он полностью соответствует нашим требованиям, наблюдатели смогут комфортно работать, вне зависимости от удаленности избирательного участка от Москвы", - отметил Рачинский.

Решение о создании возможности для голосования на выборах мэра Москвы по месту пребывания было принято в мае депутатами Мосгордумы, напоминает штаб Собянина.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 г.