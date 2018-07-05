На Пхукете перевернулись две лодки с туристами

Сразу две лодки с туристами перевернулись на юге и юго-западе Пхукета. За бортом оказались более 130 человек. По предварительным данным, спасти удалось уже около 90 человек. Однако поисковая операция осложняется погодными условиями – в районе происшествия сильный ветер и волны.

В спасении людей задействованы спасательные суда ВМС страны, на берегу дежурят бригады скорой помощи, передает РИА Новости.