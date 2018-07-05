Муж Светланы Феодуловой требует от продюсера "Блестящих" пройти ДНК-тест

Влиятельный чешский бизнесмен Сергей Хомицкий — супруг участницы популярного телевизионного песенного проекта и обладательницы самого высокого сопрано Светланы Феодуловой заподозрил ее в неверности.

Хомицкий считает, что их дочь, рожденную с синдромом Дауна, Светлана "нагуляла" с продюсером группы "Блестящие" Андреем Шлыковым. Теперь муж требует от него и Феодуловой пройти тест ДНК.

Их свадебная церемония проходила в 2015 году в старинном замке XVII века в пригороде Праги по всем правилам свадебных церемоний европейских королей. Однако сказка закончилась сразу после рождения ребенка с синдромом Дауна. В семье начались взаимные обвинения.

Певица утверждает, что была мужу верна, а разлад в их семью внесла свекровь. Именно она, говорит Светлана, усомнилась в том, что Соня – биологическая дочь ее сына.

Мать Хомицкого Юлия Ижболдина утверждает, что она делала тест в Праге, и результаты не подтвердили родства между ней и ребенком. Кроме того, ее насторожило, что Светлана отказалась сделать развернутый анализ крови ребенка, хотя врачи это предлагали.

Свекровь Феодуловой считает, что ребенок ей не нужен — она хочет только петь и гастролировать. Дошло до того, что свой первый день рождения малышка провела без мамы, потому что Светлана улетела в другой город, жалуется она.

Кроме того, Юлия Сергеевна предполагает, что Светлана вышла замуж за ее сына и "укрылась" в Чехии, потому что пряталась от преследовавших ее коллекторов.

Адвокат Хомицкого Алла Чочуа также рассказывает, что Светлана брала деньги у людей и не отдавала их, а после свадьбы коллекторы вышли на мать Сергея и стали требовать деньги уже у нее.

При этом сам Хомицкий утверждает: для него нет никакой разницы, какой результат покажет тест ДНК: он все равно считает ее родной дочерью. А вот к Светлане как к жене у него много претензий.

Сергей рассказывает, что когда он приехал в Москву, то жену практически не видел: она приезжала в час ночи, а иногда и вообще не ночевала дома.

По его словам, у них с Феодуловой было нотариально оформленное соглашение о том, что ребенок будет жить с ним, а Светлана могла приезжать в любой момент и брать дочку. Однако однажды она взяла ребенка на несколько дней, но так и не вернула Сергею. Хомицкий говорит, что теперь Светлана вместе с дочкой живут в квартире продюсера Шлыкова.

Кого Феодулова обвинила в педофилии, в чем истинная причина конфликта с Хомицким, что на самом деле связывает певицу с продюсером группы "Блестящие", и что покажет тест ДНК? Ответы на эти вопросы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".