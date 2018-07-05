Путин: российская экономика должна получить дополнительные стимулы развития

Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Глава государства подвел предварительные итоги развития российской экономики в 2018 году. В целом они положительные, однако структурные проблемы все равно есть, и они требуют решения.

"По итогам пяти месяцев текущего года, макроэкономическая ситуация в стране в целом стабильная. При этом очевидно, что сохраняются системные проблемы, сложности, связанные со структурными особенностями нашей экономики, с влиянием внешних факторов", — сказал Путин.

"Текущие позитивные тенденции не должны, безусловно, нас успокаивать", — отметил президент. По его словам, предстоит решить серьезные задачи "в части увеличения доходов граждан, повышения эффективности и адресности социальной поддержки, многое сделать для роста производительности труда, развития малого, среднего предпринимательства, для появления в России новых высоко технологичных производств".

Путин призвал придать дополнительный стимул развитию отечественной экономики, задать долгосрочный тренд на повышение ее устойчивости и рост качества жизни людей.

Совещание транслировал телеканал "Россия 24".