Ведущий RT America Эдвард Шульц скоропостижно скончался

Ушел из жизни телеведущий RT America Эдвард Шульц.

"У нас на канале огромная, невосполнимая потеря. Внезапно, во сне, ушел из жизни наш блистательный ведущий, один из лучших тележурналистов Америки, честнейший, порядочнейший человек, настоящая глыба, Эд Шульц", — написала в Telegram главный редактор RT Маргарита Симоньян.

По ее словам, Шульц был как раз одним из тех образованных американцев с широкой душой, рядом с которыми чувствуешь схожесть двух народов.

"Мы шокированы этой необъяснимой смертью, скорбим и плачем", — подчеркнула Симоньян.

Эдвард Шульц проработал в журналистике более 20 лет. До прихода в RT America он был телеведущим на американском канале MSNBC, где вел авторскую программу.