Российские волейболисты стали полуфиналистами Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу пробилась в полуфинал Лиги наций. Это стало возможным после того, как соперник российских волейболистов по группе "В" – команда Польши, проиграла соперникам из США.

Для поляков это поражение стало вторым на групповом этапе "Финала шести" Лиги наций. В первом туре они уступили сборной России. Эти показатели лишили польских волейболистов шансов на выход в полуфинал турнира, где теперь и сыграет сборная России.

Для подопечных Сергея Шляпникова групповой этап закончится матчем за первое место против США. Игра состоится шестого июля. Кроме того, уже стало известно, что именно американцы станут соперником России по полуфиналу. Таким образом, командам предстоит провести два поединка кряду.

Полуфинал состоится седьмого июля.