В Сирии боевики отдают правительственным войскам свое вооружение

Всё больше населённых пунктов на юго-западе арабской республики присоединяются к процессу прекращения огня. В населённом пункте Босра в зоне деэскалации прошли переговоры офицеров российского центра по примирению сторон с лидерами вооружённых формирований.

В результате боевики согласились передать тяжёлое вооружение и присоединиться к процессу примирения. Из Босры в сопровождении военной полиции вывезли боевую машину пехоты, танк Т-55 и добровольно переданный боевиками 160-миллиметровый миномёт, сообщает телеканал "Россия 24".