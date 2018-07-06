На вооружении российской армии находятся около двух тысяч беспилотников

Более 1,9 тысячи беспилотных летательных аппаратов состоит на вооружении российской армии. Сейчас завершается разработка многоцелевых БЛА большой дальности. Об этом сообщил начальник профильного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.

Как пояснил генерал в интервью "Красной звезде", отечественные БЛА превосходят по своим характеристикам зарубежные аналоги.

Всего на вооружении армии сейчас состоит более 1,9 тысячи беспилотных летательных аппаратов. В штабах военных округов, объединений и соединений созданы службы беспилотной авиации. Внедряться в войска они начали с 2013 года.

Александр Новиков также сообщил, что с начала антитеррористической операции в Сирии российские БЛА выполнили более 23 тысяч вылетов, общий налет составил 140 тысяч часов. Аппараты, в частности, обеспечивают круглосуточный контроль наземной обстановки почти на всей сирийской территории, сообщает ТАСС.