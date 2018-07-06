В Японии повешен Сёко Асахара - глава секты "Аум Синрикё"

В пятницу приведен в исполнение смертный приговор в отношении основателя тоталитарной секты "Аум Синрикё" Сёко Асахары. До этого он находился в одной из тюрем японской столицы, сообщает ТАСС. Вместе с ним повесили еще несколько его последователей.

Секта "Аум Синрикё" (запрещена в России и в других странах мира) предрекала конец света и так называемую "последнюю битву добра и зла", в ходе которой собиралась уничтожить всех своих врагов. Секта была основана в 1987 году; ее численность в Японии в 1995 году составляла 10 тысяч человек. Имелись отделения в России, США, ФРГ, Шри-Ланке и Австралии.

Самой известной их террористической вылазкой стала газовая атака в метро Токио 20 марта 1995 года, когда сектанты распылили зарин (боевое отравляющее вещество) в поездах подземки. В результате теракта погибли 13 человек, отравления получили более 6,3 тысячи человек.

В апреле 1995 года было арестовано практически все руководство секты. В 1996 году над ними начались судебные процессы, которые продолжались вплоть до 2016 года. Осуждены около 190 человек.