Крымским мостом воспользовались два миллиона человек

Услугами моста через Керченский пролив к началу июля воспользовались около двух миллионов человек. В частности, в Крым прибыло чуть более миллиона пассажиров.

Как сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, статистика ограничивалась промежутком с 16 мая по 30 июня. За это время по Крымскому мосту проехали более 625 тысяч транспортных средств, включая автобусы, а это почти 1 миллион 985 тысяч пассажиров.

Крымский мост — самый протяженный в России (19 километров). Начало автомобильного движения планировалось на конец 2018 года, но работы завершили досрочно. На мосту четыре полосы движения, максимальная разрешённая скорость — 90 км/ч, сообщает РИА Новости.

Сейчас проезд открыт для легкового транспорта и автобусов. Открытие движения для грузового транспорта планируется на втором этапе — в конце 2018 года.

Начало движения поездов запланировано на декабрь 2019 года.