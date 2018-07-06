Россиянин разлил в тбилисском аэропорту отравляющее вещество

Гражданин России разлил в аэропорту Тбилиси опасную для здоровья жидкость. Инцидент произошел в помещении одной из касс, какое именно отравляющее вещество было разлито, не уточняется.

По данным грузинской прокуратуры, россиянин пошел на такой шаг, чтобы отомстить знакомой.

Детали инцидента, который случился еще 2 июля, выясняет Министерство иностранных дел России, сообщил ТАСС замглавы ведомства Григорий Карасин.