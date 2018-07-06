Появилось видео с места взрыва на фабрике фейерверков в Мексике

До 24 человек выросло количество жертв от серии взрывов на одном из предприятий по производству пиротехники в Тультепеке: 17 человек умерли на месте, еще 7 скончались в больнице. Несколько десятков получили ранения.

Тультепек известен своими фейерверками, и многие его жители работают на производстве пиротехники — город буквально окружен большими и малыми предприятиями, занимающиеся изготовлением салютов и петард, и не особенно заботящихся при этом о технике безопасности. К примеру, в 2016 году в Тультепеке уже было подобное происшествие, которое также унесло жизни нескольких десятков человек.

Президент Мексики уже выразил свои соболезнования семьям погибших, а глава агентства гражданской защиты пообещал, что продажа пиротехники в регионе будет остановлена до тех пор, пока все производители не будут подвергнуты соответствующим инспекциям.