Минобороны Украины назвало причины гибели военных на Ровенском полигоне

В Министерстве обороны Украины основной версией взрыва с жертвами на Ровенском полигоне назвали нарушение мер безопасности, передает "Интерфакс".

Глава ведомства Степан Полторак назначил служебное расследование. На место происшествия направлена оперативная группа во главе с заместителем министра обороны. Под личный контроль взять расследование пообещал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Тактические учения на полигоне приостановлены.

Утром 6 июля на 233-м Ровенском общевойсковом полигоне в результате разрыва миномета погибли три человека – военнослужащие получили раны, несовместимые с жизнью. Еще девять военных ранены.