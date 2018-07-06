Выставка "Россия. Идеи для путешествий" стартует 16 июля в Москве

Всероссийская выставка "Россия. Идеи для путешествий", организованная телеканалом "Моя Планета", рассказывает о многообразии народов и мест России, а также представляет собой собрание готовых идей для путешествий по нашей стране.

Полярное сияние в бескрайней тундре, закат над алтайскими горами, портреты горцев в национальных костюмах и жители суровых краев, куда можно добраться только по воздуху, — это лишь малая часть тематик выставки.

Проект стартует в Москве 16 июля и далее пройдет еще в пяти российских городах. В каждом из них экспозиция расположится в центрах культурного досуга жителей и будет доступна для свободного просмотра. В сентябре экспозицию, посвященную необычным местам России, увидят жители Астаны (Казахстан).

Экспозицию из 42 фотографий составляют работы путешественников, фотолюбителей и участников клуба "Моя Планета". Cреди авторов: телеведущий Марк Подрабинек, автор масштабного проекта "Мир в лицах" Александр Химушин, участник множества выставок, путешественник и журналист Игорь Стомахин, автор публикаций в National Geographic и Geo Дмитрий Купрацевич.

Торжественное открытие выставки состоится в Москве 23 июля в 20:00. На деревянной террасе парка искусств "Музеон" выступит ансамбль горлового пения из Тувы "Хуун-Хуур-Ту". Музыканты используют шаманский бубен, другие традиционные инструменты и известны умением создать уникальное, мистическое звучание.

Весной "Моя Планета" объявила конкурс, участником которого мог стать любой желающий. Нам прислали более 4000 фотографий из разных частей страны. Мы собрали лучшее — работы, которые поглощают, впечатляют и ошарашивают. В рамках одной экспозиции эти фотографии демонстрируют единство непохожих мест, культур и укладов, составляющих живое своеобразие нашей страны. Это не просто расширяет кругозор, но и в буквальном смысле подкидывает нам идеи для путешествий. Каждая фотография — руководство к действию, мотивация посетить то место в России, о котором человек раньше мог даже и не слышать", — говорит главный редактор "Моей Планеты" Николай Табашников.

Города проведения выставки "Россия. Идеи для путешествий": Москва (с 16 июля по 16 августа), Тюмень (с 17 июля по 15 августа), Красноярск (с 19 июля по 15 августа), Барнаул (с 17 августа по 7 сентября), Нижний Новгород (с 18 августа по 10 сентября), Сочи (с 20 августа по 10 сентября), Астана (с 17 сентября по 10 октября).