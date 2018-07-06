Новости Общество

Все видео этой рубрики
6 июля 201812:55

Выставка "Россия. Идеи для путешествий" стартует 16 июля в Москве

Всероссийская выставка "Россия. Идеи для путешествий", организованная телеканалом "Моя Планета", рассказывает о многообразии народов и мест России, а также представляет собой собрание готовых идей для путешествий по нашей стране.

Полярное сияние в бескрайней тундре, закат над алтайскими горами, портреты горцев в национальных костюмах и жители суровых краев, куда можно добраться только по воздуху, — это лишь малая часть тематик выставки.

Проект стартует в Москве 16 июля и далее пройдет еще в пяти российских городах. В каждом из них экспозиция расположится в центрах культурного досуга жителей и будет доступна для свободного просмотра. В сентябре экспозицию, посвященную необычным местам России, увидят жители Астаны (Казахстан).

Экспозицию из 42 фотографий составляют работы путешественников, фотолюбителей и участников клуба "Моя Планета". Cреди авторов: телеведущий Марк Подрабинек, автор масштабного проекта "Мир в лицах" Александр Химушин, участник множества выставок, путешественник и журналист Игорь Стомахин, автор публикаций в National Geographic и Geo Дмитрий Купрацевич.

Торжественное открытие выставки состоится в Москве 23 июля в 20:00. На деревянной террасе парка искусств "Музеон" выступит ансамбль горлового пения из Тувы "Хуун-Хуур-Ту". Музыканты используют шаманский бубен, другие традиционные инструменты и известны умением создать уникальное, мистическое звучание.

Весной "Моя Планета" объявила конкурс, участником которого мог стать любой желающий. Нам прислали более 4000 фотографий из разных частей страны. Мы собрали лучшее — работы, которые поглощают, впечатляют и ошарашивают. В рамках одной экспозиции эти фотографии демонстрируют единство непохожих мест, культур и укладов, составляющих живое своеобразие нашей страны. Это не просто расширяет кругозор, но и в буквальном смысле подкидывает нам идеи для путешествий. Каждая фотография — руководство к действию, мотивация посетить то место в России, о котором человек раньше мог даже и не слышать", — говорит главный редактор "Моей Планеты" Николай Табашников.

Города проведения выставки "Россия. Идеи для путешествий": Москва (с 16 июля по 16 августа), Тюмень (с 17 июля по 15 августа), Красноярск (с 19 июля по 15 августа), Барнаул (с 17 августа по 7 сентября), Нижний Новгород (с 18 августа по 10 сентября), Сочи (с 20 августа по 10 сентября), Астана (с 17 сентября по 10 октября).

Сейчас

13:51

Путин предлагает миру общие правила игры в цифровой сфере

13:30

Китай ввел свои пошлины в ответ на американские

13:06

В Москве арестовали британского болельщика по запросу Эмиратов

10:59

Россиянин разлил в аэропорту Тбилиси отравляющее вещество

09:59

Разрыв миномета: украинские военные погибли на учениях

09:46

В Польше разбился МиГ-29: пилот погиб

08:32

Самолет из Перми в Анталью экстренно сел в Казани

Показать все новости

Чемпионат мира по футболу 2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Владимир Путин встретился со звездами мирового футбола

Владимир Путин встретился со звездами мирового футбола

1 час назад

Трансляции

16:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. Уругвай - Франция
20:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. Бразилия - Бельгия
23:05

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 6 июля

Завтра, 7 июля

16:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. Швеция - Англия
Все трансляции
Россиянин разлил в тбилисском аэропорту отравляющее вещество

Россиянин разлил в тбилисском аэропорту отравляющее вещество

2 часа назад
Уголовное дело о "сбыте" наркотиков матерью ребенка-инвалида отменено

Уголовное дело о "сбыте" наркотиков матерью ребенка-инвалида отменено

9 минут назад
Минобороны Украины назвало причины гибели военных на Ровенском полигоне

Минобороны Украины назвало причины гибели военных на Ровенском полигоне

1 час назад
Большинство россиян верит в победу над хорватами

Большинство россиян верит в победу над хорватами

5 часов назад
Сергей Пенкин уснул на лавочке в Москве, и у него все украли

Сергей Пенкин уснул на лавочке в Москве, и у него все украли

2 часа назад
Самые странные и опасные секты современности

Самые странные и опасные секты современности

3 часа назад
Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

28.06.2018 13:20
Это ваш шанс! Заполните анкету на сайте этосвоё.рф и станьте миллионером!

Это ваш шанс! Заполните анкету на сайте этосвоё.рф и станьте миллионером!

51 минута назад
Выиграйте поездку в Тунис!

Выиграйте поездку в Тунис!

56 минут назад
На всех денег не хватит: эксперты оценили платежеспособность "Натали-Турс"

На всех денег не хватит: эксперты оценили платежеспособность "Натали-Турс"

7 часов назад
Водолаз погиб при спасении детей в Таиланде

Водолаз погиб при спасении детей в Таиланде

7 часов назад
Конец "Аум Синрикё": вместе с Асахарой повесили его приспешников

Конец "Аум Синрикё": вместе с Асахарой повесили его приспешников

9 часов назад
К встрече с Путиным Трамп "был готов всю свою жизнь"

К встрече с Путиным Трамп "был готов всю свою жизнь"

11 часов назад
Телеканал "Россия 1" покажет оба полуфинала чемпионата мира в прямом эфире

Телеканал "Россия 1" покажет оба полуфинала чемпионата мира в прямом эфире

03.07.2018 10:33
Ощущение молодости может означать замедленное старение мозга

Ощущение молодости может означать замедленное старение мозга

48 минут назад
За "Ё-мобили" попросили миллионы

За "Ё-мобили" попросили миллионы

53 минуты назад
6 причин, почему игры могут вызывать зависимость

6 причин, почему игры могут вызывать зависимость

1 час назад
В Германии скончался писатель Олег Юрьев

В Германии скончался писатель Олег Юрьев

1 час назад
Плохая атмосфера: фамильный особняк Пороховщикова стал прибежищем бомжей

Плохая атмосфера: фамильный особняк Пороховщикова стал прибежищем бомжей

1 час назад
Стопа двухлетней девочки-австралопитека рассказала, как жили и ходили наши предки 3,32 миллиона лет назад

Стопа двухлетней девочки-австралопитека рассказала, как жили и ходили наши предки 3,32 миллиона лет назад

1 час назад
О футболе. С точки зрения девочки

О футболе. С точки зрения девочки

1 час назад
10 самых дорогих книг в истории

10 самых дорогих книг в истории

1 час назад
Угнал и сломал? Возмести! Власти готовят новый законопроект против автоугонщиков

Угнал и сломал? Возмести! Власти готовят новый законопроект против автоугонщиков

1 час назад
Психические расстройства в России стали встречаться реже

Психические расстройства в России стали встречаться реже

2 часа назад
Появилось видео с места взрыва на фабрике фейерверков в Мексике

Появилось видео с места взрыва на фабрике фейерверков в Мексике

2 часа назад
Регистратор запечатлел эффектное попадание молнии в провода в Екатеринбурге

Регистратор запечатлел эффектное попадание молнии в провода в Екатеринбурге

2 часа назад
Названы самые продаваемые смартфоны в мире

Названы самые продаваемые смартфоны в мире

2 часа назад
Российские химики повысили эффективность солнечных батарей при помощи фтора

Российские химики повысили эффективность солнечных батарей при помощи фтора

2 часа назад
Suzuki рассказала о европейской версии Jimny (она приедет и к нам)

Suzuki рассказала о европейской версии Jimny (она приедет и к нам)

2 часа назад
В Интернете разгорелась дискуссия вокруг бранных слов в мультфильме "Суперсемейка 2"

В Интернете разгорелась дискуссия вокруг бранных слов в мультфильме "Суперсемейка 2"

3 часа назад
Шансов спасти туристов, пропавших при крушении катера в Таиланде, почти нет

Шансов спасти туристов, пропавших при крушении катера в Таиланде, почти нет

3 часа назад
Тренер сборной Бельгии может возглавить команду Испании

Тренер сборной Бельгии может возглавить команду Испании

3 часа назад
Трамп передал Ким Чен Ыну в подарок диск Элтона Джона

Трамп передал Ким Чен Ыну в подарок диск Элтона Джона

3 часа назад
В России назвали самые популярные кроссоверы июня

В России назвали самые популярные кроссоверы июня

3 часа назад
Жить или не жить? Зачем люди покупают недорогие квартиры

Жить или не жить? Зачем люди покупают недорогие квартиры

4 часа назад
В Польше разбился МиГ-29: пилот погиб

В Польше разбился МиГ-29: пилот погиб

4 часа назад
Вести.net: Роскомнадзор заинтересовался утечкой Google Docs через "Яндекс"

Вести.net: Роскомнадзор заинтересовался утечкой Google Docs через "Яндекс"

4 часа назад
Бывший президент ФИФА Блаттер: Россия блестяще организовала чемпионат мира

Бывший президент ФИФА Блаттер: Россия блестяще организовала чемпионат мира

4 часа назад
Миграционный кризис: Меркель и Орбан не смогли договориться

Миграционный кризис: Меркель и Орбан не смогли договориться

5 часов назад
Самолет из Перми в Анталью экстренно сел в Казани

Самолет из Перми в Анталью экстренно сел в Казани

5 часов назад
"Венера" устала бороздить просторы Вселенной

"Венера" устала бороздить просторы Вселенной

6 часов назад
Путин: решение о переносе столицы Казахстана было правильным

Путин: решение о переносе столицы Казахстана было правильным

6 часов назад
Сборные России и Бразилии названы россиянами фаворитами чемпионата мира

Сборные России и Бразилии названы россиянами фаворитами чемпионата мира

7 часов назад
Читающие фанаты: книги Булгакова – самые популярные во время чемпионата

Читающие фанаты: книги Булгакова – самые популярные во время чемпионата

8 часов назад
Крымским мостом воспользовались два миллиона человек

Крымским мостом воспользовались два миллиона человек

9 часов назад
На вооружении российской армии находятся около двух тысяч беспилотников

На вооружении российской армии находятся около двух тысяч беспилотников

11 часов назад
Российский легкоатлет Лысенко победил на этапе Бриллиантовой лиги

Российский легкоатлет Лысенко победил на этапе Бриллиантовой лиги

11 часов назад
Пожар в центре Москвы потушен

Пожар в центре Москвы потушен

11 часов назад
"Реал" подписал контракт с защитником сборной Испании

"Реал" подписал контракт с защитником сборной Испании

12 часов назад
США опубликовали видеозаписи своих ядерных испытаний

США опубликовали видеозаписи своих ядерных испытаний

13 часов назад
Дочь бывшего чиновника призналась в крупном мошенничестве

Дочь бывшего чиновника призналась в крупном мошенничестве

13 часов назад
Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

19 часов назад
"Всюду жизнь": Егор Дружинин приглашает на спектакль без слов

"Всюду жизнь": Егор Дружинин приглашает на спектакль без слов

04.07.2018 17:30
Большая премьера на телеканале "Россия" - фильм Данилы Козловского "Тренер"

Большая премьера на телеканале "Россия" - фильм Данилы Козловского "Тренер"

04.07.2018 16:33