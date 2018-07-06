Уголовное дело о "сбыте" наркотиков матерью ребенка-инвалида отменено

МВД отменило постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Екатерины Конновой, обвинявшейся в перепродаже психотропного средства.

Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поручил начальнику столичного полицейского главка Олегу Баранову "тщательно разобраться во всех обстоятельствах, оценить обоснованность и своевременность возбуждения уголовного дела в отношении Екатерины Конновой".

Кроме того, Колокольцев поручил проанализировать все причины и условия, способствовавшие продаже лекарственного препарата, говорится в сообщении на сайте МВД.

Ранее 6 июля в Кремле заявили, что будут отслеживать ход расследования резонансного дела о незаконном обороте психотропных веществ, которое было возбуждено в отношении матери ребенка-инвалида.

Во время общения с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в этом деле "не должно быть места формальному подходу". "И, конечно, это требует особого внимания. Безусловно, мы обратим на это внимание", — пообещал Песков.

Отвечая на вопрос о проблеме доступности медицинских препаратов для детей, больных эпилепсией, которая привела к ситуации с возбуждением уголовного дела в отношении москвички Екатерины Конновой, Песков отметил, что "в данном случае речь не идет о доступности лекарств", передает "Интерфакс".

"Лекарства были приобретены, или они у этой женщины были. Она, видимо, решила какие-то излишки этих лекарств реализовать. Тем самым она формально, наверное, нарушила законодательство, которое запрещает оборот сильнодействующих препаратов", — сказал Песков, добавив, что "собственно, отсюда и проистекает проблема".

История москвички Екатерины Конновой, у которой младший сын – инвалид, а сыновей она воспитывает одна, всколыхнула общество. Женщина пытается спасти 6-летнего ребенка, у которого в животе и в шее трубки и который страдает от эпилепсии.

Чтобы купировать судороги, Екатерина купила на интернет-сайте микроклизмы диазепама. Когда в поликлинике ей дали препараты бесплатно, излишки она решила продать через Интернет, и была задержана сотрудниками полиции.

В Сети в ее защиту собирают подписи под петицией. Генпрокуратура и детский омбудсмен также взяли это дело на контроль.

Ранее сообщалось, что следственным отделом ОМВД России по Мещанскому району Москвы в отношении Конновой было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". По ней матери-одиночке, которая борется за жизнь ребенка-инвалида, грозило бы до 8 лет тюрьмы.