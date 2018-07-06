В Сирии войска взяли под контроль КПП "Насиб" на границе с Иорданией

Бойцы сирийских правительственных сил подняли государственный флаг над стратегически важным КПП "Насиб" на сирийско-иорданской границе.

Эта территория была захвачена боевиками вооруженной сирийской оппозиции еще 2015 году. Тем самым был перекрыт стратегически важный торговый путь, связывавший Сирию, Иорданию, Ливан и страны Персидского залива.

После того, как члены оппозиции в южной провинции Деръа и Россия согласовали установление в регионе режима прекращения огня, правительственные силы вошли на территорию КПП, передает "Интерфакс".