6 правил разумного пользования финансовыми услугами
Финансовые услуги – понятие очень широкое. Это вклады, кредиты, денежные переводы, страховки, пенсии, инвестиционные услуги и прочее. При всем их разнообразии можно сформулировать универсальные правила поведения потребителя на рынке. Эксперт Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения", главный экономист агентства "Эксперт РА", доцент Экономического факультета МГУ Антон Табах делится своими принципами разумного пользования финансовыми услугами.
1. Скажите "НЕТ" телефонному маркетингу!
Вам звонят и бодрым голосом предлагают вложить деньги или наоборот взять кредит? Как можно скорее прощайтесь, лучше сразу вслед за приветствием. Не тратьте время, не давайте вовлечь себя в беседу. Даже, если звонит банк, многолетним клиентом которого вы являетесь, не говоря уже об инвестфонде с названием, напоминающим всех мировых лидеров рынка сразу. Запомните простое правило, не приобретайте финансовые услуги по телефону! Избавляет от подавляющего большинства проблем и рисков.
2. Приобретайте только те услуги, которые вам нужны и только когда они вам нужны
Как часто бывает, второе правило вытекает из первого. Если вам понадобятся какие-либо финансовые услуги, вы же сами позвоните или напишете в организацию, которую выбрали, не так ли? Также ничего не стоит покупать у агентов, звонящих в дверь. Принцип — прощаться поскорее, актуален и в этом случае.
3. Мониторьте рынок, собирайте информацию
Всегда сравнивайте стоимость услуг: к примеру, процент по кредиту или доходность инвестиций. Помните, у конкурента может быть дешевле кредит или выгоднее вклад. Следите за специальными предложениями "своих" банков — для зарплатных клиентов и заемщиков часто действуют особые, льготные условия. В любом случае, самое главное — приучить себя, если что-то активно рекламируется, стоит собрать дополнительную информацию. Не совершайте никаких сделок под влиянием сиюминутного настроения. Никогда не помешает взять тайм-аут.
4. Такт не всегда уместен
Всегда внимательно читайте договоры. Если что-то непонятно – уточняйте, не устраивает – не подписывайте. Не бойтесь показаться неосведомленным, непонятливым и недоверчивым. Клиент не обязан разбираться во всех тонкостях. Доверчивость и тактичность в таких случаях может привести к безвозвратным и болезненным финансовым потерям.
5. Наиболее надежный инвестиционный инструмент – гособлигации
Наиболее надежным инвестиционным инструментом являются государственные облигации – ОФЗ (облигации федерального займа). Можно выбрать подходящую облигацию практически на любой срок. Существуют и специальные серии для населения — Облигации федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н). Этот относительно новый инструмент для вложения сбережений граждан выпускается Минфином с апреля 2017 года. Номинал ценной бумаги 1 тысяча рублей, но купить можно не менее 30 штук. Для каждого выпуска ОФЗ-н процентная ставка определяется отдельно, и она, как правило, несколько выше, чем для "обычных" ОФЗ. Подробности доступны на сайте Минфина России. Более надежных бумаг, чем государственные облигации на рынке не найти.
6. Знайте, куда жаловаться
Услуги могут быть разными, но в любом случае они остаются услугами. Права потребителей финансовых услуг, как и всех других, в первую очередь, защищены законом о защите прав потребителей. Поэтому на страже ваших прав как клиента банка стоит Роспотребнадзор. Регулированием финансового рынка и контролем за его субъектами (страховщики, НПФ, инвесткомпании) занимается Банк России. Туда можно и нужно жаловаться, когда ваши права нарушили эти финансовые учреждения.
Ознакомиться с порядком подачи жалобы и направить свое обращение можно по следующим ссылкам:
Роспотребнадзор: http://petition.rospotrebnadzor.ru/petition/
Центральный банк: https://www.cbr.ru/Reception/Message/Register?messageType=Complaint
Помните – во многих случаях одно только своевременное упоминание регулятора позволяет решить проблему на месте и без волокиты.
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