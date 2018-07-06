Вышиванки, флаги, крики: Украина пытается повлиять на итальянский суд над убийцей журналистов

В Италии начался суд над украинским карателем. Виталий Маркив обвиняется в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова в Донбассе. А также в покушении на жизнь французского репортера Вильяма Рогелона. На судей открыто давят. Украинские власти делают все, чтобы радикала отпустили.

Перед началом заседания судья просит навести порядок — немедленно убрать из зала флаги батальона "Азов" и разрешает видеосъемку. Допустить камеры на процесс для обвинения — вопрос принципиальнейший!

Энди Роккелли — журналист. Он погиб потому что, что снимал то, что никто не хотел видеть — войну на Донбассе, тяжелую технику, которая била по гражданским, украинских военных. Таких, как Виталий Маркив. 24 мая 2014 года, заняв высоту Карачун, он открыл огонь по группе иностранных журналистов

- Не очень спокойно в зале?

"Для нас имеет значения только доказательства, На весь этот шум – флаги, крики – мы внимания не обращаем! Все это нам не важно!" – заверяет прокурор города Павия Джорджо Рипозо.

Для Украины это почти государственное дело, а значит, внимание, давление. Кроме вышиванок и флагов в зале присутствуют консульские работники.

- Никаких комментариев, — сразу отрезают украинские дипработники.

Но Италии все равно. У Виталия Маркива двойное гражданство. И судят его как итальянского гражданина. На него вышли не сразу. Всем подходила версия, что Энди Роккелли — случайная жертва случайного снаряда ополченцев Славянска. Не верили только родители погибшего, его сестра, друзья, которые созванивались с Энди и знали, с кем он работает и кого снимает. Его собственные кадры, найденные в фотоаппарате, и конечно выживший свидетель — французский репортер Вильям Рогелон, который видел, как упал Энди и его переводчик Андрей Миронов, видел, откуда работал гранатомет, и слышал, как ему самому, пока он бежал, стреляли в спину в надпись "Пресса" прицельно.

"Вильям для нас ключевой свидетель. Мы впервые увидели его спустя два месяца после смерти сына. И его информация нам очень была важна!" – поясняет отец погибшего итальянского журналиста Рино Роккелли.

Маркив сам себя подарил итальянскому следствию — выкладывал фотографии с горы Карачун, снимался в роликах как национальный герой. Его взяли в аэропорту Италии год назад — он приехал навестить маму, телефон которой слушали еще несколько месяцев.

- Как сына нашли? Подавленным?

"Он спокоен, он невиновен", — заявляет мать Виталия Маркива.

- Потому что доказательств нет?

"Для нас – нет!" – поясняет женщина.

Украина была в ярости — министр МВД Арсен Аваков лично прилетал в Рим поговорить с итальянским коллегой, предлагал помочь следствию. Но следствие Украина только тормозила. Маурицио только вернулся из Донбасса — привез в Италии сведения, новости и видео.

- Вызывали посла в МВД?

"Давили и давили", — поясняет журналист Маурицио Виццози ситуацию вокруг уголовного дела.

Первое слушание по существу в сентябре и главная новость — обвинение гарантирует приезд ключевого свидетеля — бывшего французского репортера, после Донбасса он больше ничего не снимает и не пишет.

Начиная с 14 сентября процесс будет идти в энергичном ритме — два слушания в месяц. Это неслыханные для Италии скорости. Это принципиальное для Италии и такое неудобное для Европы дело уже точно не закончится ничем — слишком много шума и слишком много доказательств.