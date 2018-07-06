Самолет польского премьера сломался при взлете из Карловых Вар

Перед вылетом из Карловых Вар сломался самолет премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Это произошло прямо на взлетно-посадочной полосе во время разгона. Пилоты применили экстренное торможение, не рискнув поднять аварийный лайнер в воздух.

Все пассажиры покинули самолет. Никто из них не пострадал, сообщает ТАСС. Теперь самолет пройдет технический осмотр в чешском аэропорту. В Карловы Вары за Моравецким прилетит резервный самолет польского правительственного авиаотрыда.

В Карловых Варах Моравецкий проводил встречу со своим чешским коллегой Андреем Бабишем. В частности, премьеры обсуждали возможное сотрудничество двух стран в развитии ядерной энергетики. Чехия является седьмым крупнейшим инвестором в Польше.