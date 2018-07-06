Российские волейболисты победили сборную США в Лиге наций

Мужская сборная России на проходящем "Финале шести" Лиги наций победила команду США со счетом 3:0 (25:22, 25:21, 25:21). Эта победа гарантировала России первое место в группе. Турнир проходит в пригороде французского Лилля Вильнев-д’Аске.

Самым результативным игроком среди подопечных Сергея Шляпникова стал Максим Михайлов, который набрал 16 очков. Еще два игрока – Егор Клюка и Дмитрий Волков положили в копилку своей команды по 11 баллов.

Отметим, что обе команды досрочно гарантировали себе место в полуфинале Лиги наций. Соперником России по полуфиналу станет команда Бразилии. Игра состоится седьмого июля.