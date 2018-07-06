Иран и "пятёрка" договорились дружить против США

Результаты министерской встречи в Вене невозможно переоценить. И главное в них вовсе не соглашение о поставках в нефтяной отрасли.

Сама по себе договорённость тоже конечно заслуживает внимания. Следует отметить успех и российской дипломатии. За несколько часов до встречи Сергей Лавров провёл переговоры со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Результатом этих переговоров стала заметная корректировка позиции Тегерана. Ранее президент Ирана Хасан Рухани был не в восторге от предложенного Германией пакета мер по сохранению ядерного соглашения.

Теперь же Зариф, по словам российского министра, подтвердил приверженность тем договорённостям, которые содержатся с СВПД

Именно этого от него ждали участники "пятёрки" в лице министров иностранных дел Германии, Китая, России, Франции и Великобритании.

"Это означает, что Иран будет продолжать сотрудничать с МАГАТЭ, все его к этому призывали", — добавил Сергей Лавров.

Европейцы же, в свою очередь, решились выступить единым фронтом против США.

Шестой участник "шестёрки", кажется, в этот раз остаётся в одиночестве со своими санкциями. Их экстерриториальное распространение Вашингтоном на этот раз встретило решительное сопротивление.

Представители "Евротройки" ясно выразили не только готовность продолжать торговлю с Ираном в нефтяной сфере, но и уйти от долларовых расчётов, чтобы избежать платёжных транзакций через банки США.

Стоит обратить внимание на любопытный факт. Когда речь заходит о санкциях в отношении России, Европа не осмеливается пойти по пути, отличному от того, который предлагает Вашингтон.

Теперь же, когда встал вопрос о санкционной поддержке инициатив США в отношении Ирана, лидеры Европы смогли сказать "нет" давлению Вашингтона. Немалую роль в этом сыграло как раз то, что по эту сторону баррикад европейцы были не одиноки, и их голос звучал вместе с Москвой и Пекином.