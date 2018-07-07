Посол Италии: насилие никогда не приводит к реализации политических замыслов

В посольстве Италии в Москве прошла международная научная конференция "Век истории в особняке Берга". Дата и место выбраны не случайно диппредставительство занимает здание, где 100 лет назад произошло убийство германского посла Вильгельма фон Мирбаха.

Это событие могло повернуть ход всей мировой истории. В июле 1918 года Советская Россия едва не ввязалась в новую войну с Германией: в Москве левые эсеры устроили покушение на немецкого посла Вильгельма фон Мирбаха. Дипломата заранее предупреждали: он в опасности, а потому в бывшую усадьбу в центре российской столицы, отданную под посольство Германии, лишних людей не пускали. Но официальным представителям ВЧК, чекистам Блюмкину и Андрееву, во входе отказывать не стали.

Секретарь посольства поначалу отказывался приглашать посла к чекистам. Уговорили. Мирбах пришел в этот зал, началась беседа, и Андреев открыл огонь.

Несмотря на резонансное убийство, провокация провалилась. А большевикам удалось взять власть в стране под свой контроль, завершив период многопартийности, и сохранить хрупкий мир.

"Удалось избежать этого за счет сакральных жертв, потому что тут же было расстреляно 13 человек левых эсеров, в том числе заместитель Дзержинского, который пользовался равными с ним правами", — говорит доктор исторических наук, профессор МГУ имени Ломоносова Ярослав Леонтьев.

В день столетия тех событий в историческом особняке, где случилась трагедия, ученые, а также российские, немецкие и итальянские дипломаты говорили о том, что и спустя век методы провокаторов, которые стремятся развязать новые конфликты, остаются прежними. В одном ряду с покушением на Мирбаха убийство российского посла Андрея Карлова в Турции, провокации в английском Солсбери и сирийской Думе.

"Я полагаю, что главным уроком, который мы можем извлечь из трагедии, которая случилась здесь сто лет назад, заключается в том, что насилие никогда не является оправданным. Насилие никогда не приводит к реализации политических замыслов. Как нам известно, задачей политического покушения было возобновление войны с Германией, однако этот план не удался. Это было ничем не оправданное бессмысленное покушение", — говорит посол Италии в России Паскуале Терраччано.

Правнучка погибшего в России посла, в юности своими глазами увидела, что такое террор — оказалась неподалеку от взрыва в Иерусалиме. То событие позволило по-другому взглянуть и на свою жизнь, и на трагедию, случившуюся с ее предком.

"Когда переживаешь террор в своей собственной жизни, понимаешь, насколько в тот период все было неопределенно. Никто не понимал, как будет развиваться история, что будет в случае, если большевики останутся у власти или уйдут. Ощущение того, что в экстремальной ситуации разные люди реагируют по-разному, делает тебя значительно более терпеливым", — говорит Мари фон Мирбах-Харфф, правнучка Вильгельма фон Мирбаха.

За прошедшие сто лет у России были разные периоды в отношениях как с Германией, чья миссия век назад располагалась в историческом особняке в Денежном переулке, так и с Италией. Ее посольство уже много лет занимает бывшую усадьбу, где погиб Вильгельм фон Мирбах. Участники конференции в годовщину важного исторического события много говорили о преодолении разногласий, а после высадили во дворе особняка молодой дуб — символ памяти и символ жизни.