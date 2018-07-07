В провинции Цзянси в Китае ливни нанесли ущерб на сумму более $60 миллионов

В восточной китайской провинции Цзянси за последние несколько дней сильные дожди нанесли этому региону экономический ущерб на сумму более 400 миллионов юаней (около 60,6 миллиона долларов). Такие данные сообщает агентство Xinhua, ссылаясь на информацию местного Штаба по борьбе с наводнениями и засухами.

В 24 уездах, городах и районах провинции из-за ливней нарушена нормальная жизнь более 300 тысяч человек. Местным властям пришлось эвакуировать из затопленных населенных пунктов более 19 тысяч человек, передает ТАСС.

По предварительным данным, в городе Фучжоу погиб один человек – его вместе с сельскохозяйственной машиной смыло с дороги в реку. Именно в этом городе зафиксирован самый высокий уровень осадков, выпавших за последние несколько дней, — 139,2 миллиметра.

Нанесен ущерб сельскохозяйственным культурам на площади более 28 тысяч гектаров, разрушено более 90 жилых строений. В настоящее время наиболее серьезная ситуация сложилась в городах Интань, Ичунь, Наньчан, Фучжоу, Цзиань, Цзиндэчжэнь и Цзюцзян. По прогнозам метеорологов, улучшение погоды и уменьшение осадков наступят 8 июля.