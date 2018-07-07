В Донбассе сторонам конфликта не удается сохранить перемирие

Власти Донецкой народной республики сообщили о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков. По словам представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, за сутки на территории республики разорвались семь мин калибром 120 и 82 миллиметра.

Также Вооруженные силы Украины применили гранатометы и стрелковое оружие, пишет РИА Новости. По данным армии ДНР, под обстрел попали поселки Горловка, Докучаевск, Веселое, Спартак, Саханка, Петровское.

Пресс-центр штаба Операции объединенных сил Украины, в свою очередь, обвинил ополченцев в 30 обстрелах.