Лидеры боевиков в сирийской провинции Деръа согласились прекратить огонь

При посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии достигнуты договоренности о прекращении огня с лидерами вооруженных формирований в сирийской провинции Деръа. В частности, удалось договориться о прекращении боевых действий и начале процесса сдачи тяжелого и среднего вооружения во всех населенных пунктах, подконтрольных боевикам.

Также достигнуты договоренности об урегулировании статуса боевиков, об эвакуации не желающих урегулировать статус боевиков и членов их семей в провинцию Идлиб, о восстановлении работы органов государственной власти Сирии в населенных пунктах провинции Деръа и обеспечении возвращения беженцев от границы с Иорданией в свои дома.

Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России. Уточняется также, что обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, при этом российской стороной зафиксировано два случая стрельбы в провинции Алеппо и один — в провинции Латакия.