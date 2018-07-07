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Футбол-2018 24 минуты назад
7 июля 201812:57
Илья Кутепов: аппетит приходит во время еды
Защитник сборной России по футболу Илья Кутепов поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча чемпионата мира против команды Хорватии. Встреча пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи. Начало трансляции на сайте Вести.Ru – В 20:50 мск.
"Мы не останавливаемся на этом, у нас есть еще впереди задачи свои определенные, — сказал Кутепов, которого цитирует РИА Новости. — Хотим пройти как можно дальше. Я бы больше сказал: аппетит приходит во время еды, поэтому с каждым шагом хочется всё больше и больше".
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