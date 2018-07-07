Машина кубарем вылетела с дороги после наезда на канализационный люк. Видео

Регистратор запечатлела момент необычного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего, предположительно, в Хабаровске в пятницу, 6 июля.

На записи видно, как автомобиль Toyota наехал на неплотно закрытый канализационный люк. Машина подскочила, после чего ее буквально выбросило за пределы проезжей части.

В процессе "полета" транспортное средство несколько раз перевернулось вокруг своей оси.

О пострадавших в результате аварии пока не сообщалось.