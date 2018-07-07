Мать втыкала в младенца иголки, пытаясь вернуть мужа

В попытке вернуть мужа, уехавшего на заработки в Россию, жительница таджикского кишлака втыкала в тело своего годовалого сына иголки, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Таджикистана.

"26-летняя жительница кишлака Сарикишти района Рудаки (в 15 километрах южнее Душанбе) намеренно воткнула в тело своего сына 10 металлических иголок, для того чтобы ее 30-летний муж вернулся из трудовой миграции в России", — сообщила журналистам пресс-служба ведомства.

Годовалый Мудассир Каримов получил тяжкий вред здоровью. Сейчас мальчик находится в Национальном медицинском центре под наблюдением врачей. Медики однозначно утверждают, что самостоятельно воткнуть в себя иглы ребенок не мог. Металлические иголки были обнаружены в черепе, носу, в ногах, шее и в грудной клетке, а также в других частях тела малыша. Для поиска игл в теле мальчика пришлось использовать диагностическое оборудование, в частности, рентген.

В ходе операций удалось извлечь только шесть игл, находящихся глубоко под кожей. Оставшиеся четыре иглы еще предстоит извлечь из тела ребенка.

По мнению медиков, углы находились в теле Мудассира не менее трех месяцев.

В отношении матери мальчика возбуждено уголовное дело по статье 110 части 1 ("Нанесение тяжкого вреда здоровью") республиканского Уголовного кодекса. О реакции отца мальчика на поступок жены не сообщается.

Годом ранее сообщалось о том, как в Подмосковье муж из ревности отрубил жене руки. Левую кисть удалось спасти, для правой руки медикам удалось сконструировать бионический протез.