Сенцов: на 51-й день голодовки я чувствую себя нормально

Украинская актриса Римма Зюбина опубликовала в своем Facebook записку режиссера Олега Сенцова. Сенцов осужден в России за терроризм и отбывает срок в 20 лет в колонии, пишет РИА Новости.

В письме от 3 июля Сенцов рассказал о своем состоянии: "Я чувствую себя нормально, несмотря на 51 день, конечно, не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам, мое здоровье — каждый видит то, что хочет видеть".

Сенцов объявил голодовку в середине мая. В конце июня заключенного посетила омбудсмен России Татьяна Москалькова. По её впечатлению, Сенцов чувствует себя хорошо. Он способен передвигаться по больничной палате, смотрит телевизор, работает над сценарием. Режиссер получает питательные вещества два раза в день.