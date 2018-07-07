Девушка пострадала, упав в костер во время праздника Ивана Купалы в Белоруссии. Видео

Инцидент, попавший в объектив камеры мобильного телефона очевидца, произошел в ночь на субботу, 7 июня, в Витебске.

Девушка, веселившаяся на древнем празднике, посвященном летнему солнцестоянию, прыгала через костер. В какой-то момент она столкнулась с молодым человеком и упала прямо в огонь.

Очевидцы вытащили пострадавшую из пламени, после чего передали ее медикам.

По данным издания Onliner.by, в настоящее время девушка находится в ожоговом центре, ее состояние оценивается как удовлетворительное.