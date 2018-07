В Румынии разбился истребитель МиГ-21

В Румынии на базе ВВС Борча разбился истребитель МиГ-21, выполнявший показательный полет на мероприятиях по случаю Дня открытых дверей. Катастрофа произошла в уезде Кэлэраш на юге Румынии. Самолет рухнул в поле неподалеку от базы и взорвался при ударе о землю, передает ТАСС со ссылкой на местной агентство Mediafax.

В мероприятиях на базе Борча участвуют несколько тысяч человек, о пострадавших на земле не сообщается. По сообщению местного Инспектората по чрезвычайным ситуациям, пилот истребителя успел катапультироваться. При этом данных о его состоянии не приводится.

More photos from the crash site: MiG-21 Lancer Romanian AirForce at 86th Base Borcea during Borcea Open Day. Pilot ejected, but his condition is yet unknown. @FlightAlerts777 @airlivenet @FlightEmergency @FlightIntl pic.twitter.com/NENBodcDQT