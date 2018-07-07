В Брюсселе антиглобалисты протестуют против Трампа и НАТО

В центре Брюсселя началась акция протеста против предстоящего в бельгийской столице 11-12 июля саммита НАТО и приезда на него президента США Дональда Трампа. Протестуют антиглобалисты и активисты пацифистских организаций и движений.

Порядка 300 человек, в основном молодых людей, выстроились в колонну и двинулись от Северного вокзала Брюсселя в направлении штаб-квартиры альянса, скандируя "Трамп, уезжай, возвращайся домой!" Лозунги, с которыми идут участники протеста — пацифистские, антиглобалистские и антиамериканские. В частности, они обвиняют Соединенные Штаты в развязывании торговой войны, передает ТАСС.

В Брюсселе многие помнят нелестные высказывания Трампа о бельгийской столице во время его предвыборной кампании в январе 2016 года. Тогда, комментируя теракты в Париже и Брюсселе, организованные выходцами из населенных мигрантами брюссельских коммун, он назвал столицу Бельгии "адской дырой" (hellhole) из-за отсутствия ассимиляции мусульман.

Нынешняя акция протеста согласована с властями Брюсселя. Полицейских рядом с колонной практически нет.