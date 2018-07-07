Полиция задержала подозреваемого в ограблении британского журналиста

Московская полиция задержала одного из злоумышленников, ограбивших в ночь на пятницу, 6 июля, футбольного обозревателя британской телерадиокорпорации BBC.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, подозреваемый в совершении кражи у гражданина Великобритании был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

По данным столичного главка МВД, британский журналист ночью взял такси от Большого театра. В машине ему предложили кофе, выпив который, мужчина потерял сознание. Очнулся он у метро "Динамо", без мобильного телефона и банковских карт. С карты позже была списана крупная сумма, общий ущерб от ограбления составил почти 1000 фунтов (почти 84 тысячи рублей).

Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что пострадавший, британский подданный 1974 года рождения, приехал в Москву освещать чемпионат мира по футболу.