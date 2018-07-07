Вора в законе Дато Агжабединского снова выдворили за пределы Украины

Вор в законе Джавид Мамедов, известный как Дато Агжабединский, был задержан полицией в городе Трускавец Львовской области.

Правоохранители выдворили его за пределы Украины. Дато запрещен въезд на территорию страны на три года, выдворяют его уже во второй раз, передает РИА Новости.