Уимблдон. Карен Хачанов долго "запрягал", но быстро "поехал"

В английском Уимблдоне завершаются матчи третьего круга теннисного турнира "Большого шлема". В мужской части состязаний в четвертый раунд вышел российский теннисист Карен Хачанов, который играл с соперником из США Фрэнсисом Тиафу.

Хачанов был "бумажным" фаворитом в игре с темнокожим американцем, хотя он и опережает Тиафу всего на 12 пунктов в рейтинге АТР. Но матч начался для нашего спортсменка катастрофически – он проиграл две партии с одинаковым счетом 4:6.

Для общей победы американцу нужно было взять еще одну партию и он был близок к этому в третьем сете, который, увы, проиграл на тай-брейке – 6:7. Но этот почти случайный успех так вдохновил Хачанова, что он преобразился и буквально разгромил американца в двух следующих партиях – 6:2, 6:1. Россиянин вышел во вторую неделю Уимблдона.